João Almeida kijkt tevreden terug op het voorbije seizoen: "Die iconische trui zorgde elke dag opnieuw voor een vertrouwensboost"

Op de officiële website van Deceuninck-Quick-Step blikte de jonge Portugees João Almeida terug op zijn prestaties in de Giro. Zo zorgde de roze trui voor heel wat vertrouwen en motivatie bij de jonge renner.

"Normaal was het niet de bedoeling dat ik in de Giro ging starten, maar toen het seizoen terug op gang kwam was er toch beslist dat ik zou gaan. Ik was zelfverzekerd en gemotiveerd, maar ik had nooit verwacht dat ik meteen tweede ging eindigen in een tijdrit met zo veel sterke tijdrijders. Het zorgde voor vleugels, want ik wist dat ik de roze trui kon grijpen omdat Ganna geen echte klimmer was", aldus Almeida op de officiële website van Deceuninck-Quick-Step.

Die roze trui kwam er uiteindelijk ook. "Ik stond vijftien dagen aan de leiding en elke dag opnieuw zorgde die iconische trui voor een vertrouwensboost, motivatie en een verantwoordelijkheid", legt de jonge Portugees uit.

Uiteindelijk zou Almeida op de vierde plaats eindigen in het algemeen klassement. "De vierde plaats was natuurlijk geweldig omdat het mijn eerste deelname was aan een grote ronde. Die drie weken hebben mij mentaal beter gemaakt en ben er sterker door geworden. Het was een eer om zo'n geweldig avontuur mee te maken met een zeer sterk team."