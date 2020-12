Niels Albert zag een gemiste kans voor Wout van Aert en toont begrip: "Meer bezig met progressie dan met overwinning"

In de eerste strijd tussen 'De Grote Drie' moest Wout van Aert vrede nemen met een tweede plaats, voor Tom Pidcock en achter Mathieu van der Poel. Volgens analist Niels Albert zat er meer in.

De tweede plaats voor Wout van Aert was volgens Niels Albert een gemiste kans. "Zoals hij zelf aangaf was hij méér bezig met de progressie die hij in zijn vierde cross van het seizoen boekte dan met een mogelijke overwinning. In ronde zeven had hij kunnen toeslaan. Het ­moment waarop Pidcock vooraan stilviel. En Van der Poel een dipje doorspartelde", legde hij uit bij Het Laatste Nieuws.

Al kan de wereldkampioen van 2009 en 2012 wel begrip opbrengen voor de filosofie van Van Aert. "Je kan het Wout niet kwalijk nemen. Omdat het heel lang geleden was dat hij in zo’n sterk bezette ­klassementscross nog in die positie had gekoerst. Voor het eerst in anderhalf jaar kan hij in het veld opnieuw rekenen op zijn allerbeste benen."