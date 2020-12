Paul Herygers legt uit waarom het minder loopt bij Ceylin Alvarado: "Een heel raar seizoen en de omlopen zijn niet in haar voordeel"

Het is voorlopig een moeilijk seizoen voor wereldkampioene Ceylin Alvarado. Ze moet voorlopig de duimen leggen tegen enkele van haar landgenotes zoals Betsema en Brand. Paul Herygers legt uit hoe dat komt.

Herygers vertelde het in een interview bij Sporza. "Ik denk dat het de omstandigheden zijn. Het is een raar seizoen door het coronavirus en de zware omlopen zijn ook niet in haar voordeel, want ze houdt van speelse omlopen", aldus Herygers.

Hij heeft er wel vertrouwen in dat het in de toekomst goed zal komen met Alvarado. "Alvarado is op dit moment niet opgewassen tegen Betsema en Brand, maar ze heeft nog een mooie toekomst. Ze heeft koerskennis en is technisch zeer begaafd. Ze moet blijven genieten en ervoor zorgen dat ze niet lastig wordt omdat iemand beter is op dit moment."