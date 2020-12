Vervecken kan kritiek Toon Aerts over parcours vorige X2O-manche wel plaatsen: "Iedereen heeft zijn voorkeur"

Zaterdag staat de volgende manche in het X2O-klassement op het menu. In de vorige manche, in Antwerpen, kregen de veldrijders een gewijzigd parcours voorgeschoteld. Dat was niet echt naar de zin van Toon Aerts. We legden ons oor eens te luister bij Erwin Vervecken van organisator Golazo.

Wat was nu juist de insteek om het parcours te wijzigen? "Doordat er geen publiek was en er geen VIP-tenten stonden, konden we het veel compacter maken", legt Erwin Vervecken uit. "De Gloriantlaan, waar op het BK van vorig jaar de start en aankomst was, konden we uit de perimeter houden."

Er speelden dus ook praktische overwegingen mee. "Waar anders de grote VIP-tent stond konden we er nu een rennersparking van maken. Tenten staan vaak op grote vlakten en die kun je dan als parking gebruiken. Het viel zo ook beter af te sluiten."

AERTS DUIDELIJK VOOR DE TV-CAMERA'S

Aerts leek er op die 12 december weinig zin in te hebben. De renner van Telenet-Baloise vertelde voor aanvang van de cross voor de tv-camera's dat het wat op een kindertuin leek en dat ze daar nu wel te oud voor waren. Dat is dan meteen duidelijk. Iets te veel draaien en keren dus voor Aerts.

"Dat is iets wat ik niet echt snap, want er zaten nu ook nog wel lange en rechte stukken in", repliceert Vervecken. "Het verschil met een traditionele Scheldecross is dat we er een klein lusje in gelegd hebben, omdat het nu eenmaal kon. Anders is het echt een vluchtkoers, waarin alleen de snelheid telt."

IEDER ZIJN VOORKEUR

Wat een renner persoonlijk het beste ligt, gaat dan de bovenhand halen. "Er zijn altijd renners die liever iets anders hebben. Iedereen heeft zijn voorkeur. Toon zal het meer hebben voor Namen en Gavere. Mathieu van der Poel zal dan de voorkeur geven aan een Scheldecross, een technische cross."

Op zich heeft Vervecken er wel geen moeite mee dat Aerts zijn mening uit. "Het moet kunnen dat renners zeggen wat ze er van vinden. Je hebt altijd voor-en tegenstanders. Je kan daar ook rekening mee houden, maar niet te veel. Je kunt niet voor iedereen goed doen."