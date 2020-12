Volgens Mathieu van der Poel komt de Tour de France volgend seizoen ongelegen: "Het is ondergeschikt aan de Spelen, maar ben het aan de sponsors verplicht om mee te doen"

2021 wordt een druk jaar voor Mathieu van der Poel. De Nederlander heeft zijn zinnen gezet op Olympisch goud in het mountainbike op de Olympische Spelen, maar ook in de Tour de France zal van der Poel meer dan waarschijnlijk te zien zijn.

Bij Thuismatch, een podcast van Sporza, legt van der Poel uit dat de Tour de France ongelegen komt. "De Tour is ondergeschikt aan de Spelen, maar ik ga niet naar Frankrijk om enkel 10 dagen mee te rijden."

Volgens van der Poel kan hij niet helemaal doen wat hij zelf wilt. "Ik denk dat ik het aan de sponsors verplicht ben om mee te doen aan de Tour. Niet alleen mijn eigen ambities tellen mee, maar het belang van de sponsors is groot, want zonder hen is er geen sport."

En wat is de ambitie van van der Poel op de spelen? "Het uitstel is een nadeel voor mij, want ik was er klaar voor. Nu heb ik amper op de mountainbike gezeten het voorbije jaar en wordt het toch een stuk moeilijker om goud te behalen."