Van der Poel zag dat hij en Van Aert aan mekaar gewaagd wagen en genoot van parcours: "Eén van de leukere crossen"

Mathieu van der Poel heeft wat in het rond gekeken tijdens de laatste ronden in Herentals. Zijn positie in de koers lag toch al vast. Het zou een tweede plaats worden, nadat een lekke band hem winstkansen ontnam. Van der Poel hoopt wel nog eens te kunnen crossen in Herentals, want het was de moeite.

Hét moment van de wedstrijd: Mathieu van der Poel die plots een platte band had. "Ik reed net voorbij de eerste post lek", zei Van der Poel aan Sporza. "Het was dan nog een heel lang stuk tot aan de volgende. Ik wist meteen hoe laat het was. We waren aan mekaar gewaagd. Als je dan plots dertig seconden verliest, is het over. Dan weet je dat je die dertig seconden ook niet meer gaat dichtrijden."

Ik hoop dat het een blijver is

Tot dan had Van der Poel behoorlijk onder controle, maar deze cross zou hij dus niet gaan winnen. "Ik ben altijd wel op hetzelfde verschil blijven hangen. Ik heb geprobeerd van het parcours te genieten, want het is een enorm mooie cross. Dit is één van de leukere crossen die ik al gedaan heb. Ik hoop dat het een blijver is. Die skiberg is technisch op de limiet, dat vind ik wel mooi."

Zoals wel meer renners was Van der Poel laaiend enthousiast over het parcours. Ook opvallend: de wereldkampioen dook maar weinig de materiaal post in om van fiets te wisselen. "De diepe plassen maakten de fiets een beetje schooon. Het was niet dat de modder op de fiets kleefde of de ketting stroef begon te lopen. Ik vond het dus niet nodig."