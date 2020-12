Mettepenningen hoopt dat zijn crossers zich blijven mengen: "Wout won niet meteen, dat zegt genoeg over het niveau"

Jurgen Mettepenningen was lange tijd de manager van de ploeg die tijdens dit veldritseizoen steevast met de prijzen ging lopen. Nu is het een ander verhaal, met Van der Poel, Van Aert en Pidcock die de jongste crossen als overwinnaar over de meet kwamen.

Mettepenningen kan met de balans in zijn geheel gerust leven. "We hebben tot enkele weken geleden het seizoen gedomineerd", zegt de teammanager van Pauwels Sauzen-Bingoal bij Sporza. "Het is een topseizoen. Nu zitten we in een mooie periode en het zou leuk zijn als een van mijn kopmannen zich tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel zet of misschien wel voor hen."

Of dat ook kan? "Dat is een uitdaging en dat is mogelijk", is Mettepenningen zeker van zijn stuk. Hoewel zijn jongens het nu met iets minder moeten doen, juicht Mettepenningen de aanwezigheid van renners als Tom Pidcock, Van Aert en Van der Poel absoluut toe. Iedereen doet dat volgens hem.

EEN SCHEPJE BOVENOP

Al wil dat niet zeggen dat het niveau niet hoog ligt als die drie er niet bij zijn. "Wout won niet meteen bij zijn terugkeer. Dat zegt genoeg over het niveau van alle crossers, maar Mathieu, Wout en Tom doen er soms nog een schepje bovenop."