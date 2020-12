Vos reed in Herentals met een 'moddermasker': "Je zou niet denken dat ik er van genoten heb, maar het was fun"

Dat zou Marianne Vos snel merken. Eén foto van haar na de wedstrijd sprak boekdelen. Het inspireerde haar tot een ludieke woordspeling op sociale media, verwijzend ook naar de huidige omstandigheden waarin we allemaal leven.

"Een gratis moddermasker!" Haar mondmasker mocht Vos tijdens de koers afzetten, maar in de plaats daarvan kreeg ze een moddermasker. "Je zou op basis van deze foto niet denken dat ik er van genoten heb, maar het was eigenlijk wel fun."

Mud mask for free..!

From the picture you wouldn't say I enjoyed it, but actually I had a lot of fun in Herentals today.



Some more difficulties moving up from the back, but satisfied with a solid ride and two good days of racing in a row.#RideForMore #LivCommitted pic.twitter.com/DVuDZVy4Cn