🎥 Lucinda Brand als winnares van vorig jaar toch erg op haar hoede: "Niet het parcours dat mij het meeste ligt"

Lucinda Brand raast als een wervelwind door het veldritseizoen en rijdt van de ene winst naar de andere. Vorig seizoen won ze de cross in Heusden-Zolder. Dat moet dan dit jaar zeker ook lukken, zou je denken. Brand zelf is daar een stuk voorzichtiger in.

Brand blikt in een telefoongesprek met de organisatie van de Superprestige vooruit naar de manche in Heusden-Zolder op tweede kerstdag. "Ik vind het altijd een heel snelle ronde. Een wegwedstrijd kan je het niet noemen, maar het is wel heel moeilijk om er alleen te rijden. Er zijn heel veel korte, explosieve stukjes. Dan is dit niet het parcours dat mij het meeste ligt ten opzichte van anderen."

Nochtans kwam Brand in de vorige editie wel als winnares over de streep. In een sprint met twee troefde ze Alvarado af. "Vorig jaar was het een heftig duel en kon ik het wel naar me toe trekken. Dat was wel één van de meest spectaculaire wedstrijden qua finale."

Leidster in de Telenet Superprestige Lucinda Brand vliegt als een wervelwind doorheen het veldritseizoen. Ze start zaterdag met ambitie, maar beseft dat de strijd met de concurrentie zwaar zal worden.

De leidster in de Superprestige weet welke zaken zaterdag belangrijk zijn. "Als je in een grote groep rijdt, kan het risicovol zijn om achterin te zitten. Dan is het vaak de positie die bepaalt of je ergens goed doorheen komt en of je energie kan sparen. Het zal zeker niet gemakkelijk zijn, want het zit heel dicht op mekaar. Ik ga er wel alles aan doen om die leidersplaats te verstevigen."