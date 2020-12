De Vlaeminck heeft duidelijke mening over nummer 7 uit de Tour: "Hij moet weg bij Jumbo-Visma"

Ook in een kerstinterview durft Roger De Vlaeminck al eens stevig uitpakken. De voormalige wielerkampioen spreekt zich uit over Tom Dumoulin. Die werd dit jaar zevende in de Tour, maar kan volgens De Vlaeminck toch maar beter op zoek naar een nieuwe ploeg.

"Hij moet weg bij Jumbo-Visma", zegt Roger De Vlaeminck over Tom Dumoulin in een gesprek met WielerRevue. "En snel. Hij heeft daar niets meer te zoeken. Alleen bij een ploeg waar enkel hij kopman mag zijn, kan hij weer in de top 3 van een rittenkoers eindigen. Zijn overgang van Sunweb naar Jumbo-Visma bleek geen succes", concludeert De Vlaeminck nu al.

Ook de Belgische kleppers als Remco Evenepoel en Wout van Aert kwamen aan bod. De Vlaeminck is fan van Evenepoel. "Remco is piepjong, nog geen 21. Hij zal uitgroeien tot een grote ronderenner. In de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix zal hij nooit als eerste de streep passeren, wel in Luik-Bastenaken-Luik en Lombardije."

In de klassiekers hoort Wout van Aert momenteel bij de beste renners, samen met Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe. "Ik druk het wat straf uit, maar de anderen zijn de komende jaren volstrekt kansloos om Vlaanderen en Parijs-Roubaix naar zich toe te trekken. Met mijn voorspellingen zit ik er zelden naast."