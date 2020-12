Officieel: EF Pro Cycling heeft selectie rond voor volgend seizoen met komst van jonge Brit

Simon Carr gaat volgend seizoen in de WorldTour aan de slag. De 22-jarige Brit verlaat NIPPO DELKO One Provence en gaat de komende twee seizoenen voor de Amerikaanse wielerformatie EF Education - Nippo aan de slag.

Carr won het voorbije seizoen onder meer de Spaanse wielerwedstrijd Prueba Villafranca de Ordizia. "Het team lijkt een erg leuke omgeving te zijn en het is ideaal voor mij om mij verder te ontwikkelen als atleet en persoon", legde Carr uit bij zijn nieuwe ploeg.

"I’ve got into a really good routine at home and I feel like the racing is going to come round really quickly." Here's hoping, Simon 😬 🤞



EF Pro Cycling is excited to finalize our roster for the 2021 season with this 22-year-old powerhouse. More here: https://t.co/s8VC0ZpZ8q pic.twitter.com/eqzkr9Kx1D