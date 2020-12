Voor Wout van Aert hoeft zijn zoon niet in het wielrennen te stappen: "Ik zou hem daar in steunen, maar het is geen must voor mij"

Binnenkort worden Wout van Aert en zijn vrouw Sarah de ouders van een zoontje. Voor van Aert is het niet belangrijk dat zijn zoon in de voetsporen van zijn vader zou treden. Hij zal zelf zijn weg mogen kiezen.

In een interview bij Karrewiet vertelde Wout van Aert dat zijn zoon niet in de voetsporen van van Aert zelf moet treden als coureur. "Hij zal zijn eigen weg mogen kiezen. Hij zal van mij niet in het wielrennen moeten stappen", vertelde van Aert.

Wout van Aert legt uit dat, als zijn zoon voor het wielrennen zal kiezen, hij hem daarin zal steunen. "Het is zeker geen must voor mij, maar als zijn eigen weg naar het wielrennen zou leiden, zal ik hem daar in steunen. Ik weet ook wat de gevaren van de koers zijn, dus het moet absoluut niet, maar hij zal er gelukkig zelf over kunnen beslissen."