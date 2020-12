Voormalige Quick.Step-medewerker gaat aan de slag als sportdirecteur bij Bahrein-Victorious

Bij Bahrein-Victorious, zoals de ploeg van Dylan Teuns in 2021 zal heten, verwelkomen ze weer een nieuwkomer. Geen renner, wel een sportdirecteur. Rolf Aldag gaat die functie vervullen bij de wielerformatie uit Bahrein. Dat hebben alle betrokken partijen aangekondigd.

Die partijen, dat zijn natuurlijk Aldag zelf, Bahrein-Victorious en Canyon-SRAM. Bij die laatste ploeg was Aldag dit jaar aan de slag in het vrouwenwielrennen. Aldag ruilt de Duitse formatie en de WorldTour bij de vrouwen in voor de WorldTour bij de mannen.

"Het team koerste gestructureerd tijdens het gecompliceerde 22020", zegt Aldag over zijn nieuwe werkgever. "Dat trok mijn aandacht. Toen de kans zich voordeed, heb ik niet getwijfeld. Ik ben blij dat ik een team kan vervoegen dat veel kansen geeft aan renners met een groot potentieel."

Aldag was zelf actief wielrenner van 1991 tot 2005. Bijna zijn volledige carrière reed hij voor Telekom. In 2014 en 2015 maakte hij nog deel uit van de staf van Omega Pharma-Quick.Step. Nadien volgden uitdagingen bij MTN-Qhubeka, Canyon-SRAM en nu dus Bahrein-Victorious.