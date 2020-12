📷 Geweldig kerstcadeau voor Franse wielrenner: hij heeft gekregen waar hij recht op had in de Tour de France

Anthony Perez is zonder twijfel één van de grootste pechvogels van het peloton in 2020. De Franse renner mocht namelijk normaal gezien vanaf de vierde rit de bolletjestrui mogen dragen, maar door een val in de derde etappe moest hij opgeven en ging de trui naar Cosnefroy.

In de derde etappe van de Tour de France was Perez telkens te sterk voor Cosnefroy met het oog op de bergpunten. Perez leek de dag daarna dus met de bolletjestrui te mogen rijden, maar door een val moest hij opgeven. Nu heeft de Fransman toch gekregen waar hij recht op had. Hij heeft als kerstcadeau namelijk een bolletjestrui gekregen. "Dankjewel Tour de France en Cédric Vasseur voor de cadeau en vrolijk kerstfeest aan iedereen", aldus Perez op Twitter. Merci @LeTour et @cedvasseur pour le cadeau et joyeux Noël à tous 😘 pic.twitter.com/iBdGDKgsC3 — Perez Anthony (@PerezAnthony1) December 25, 2020