Mathieu van der Poel kent geen problemen met de concurrentie en haalt het vlot in Heusden-Zolder, Eli Iserbyt komt zwaar ten val

Mathieu van der Poel heeft de Superprestigecross in Heusden-Zolder gewonnen. Hij profiteerde van een lekke band van Wout van Aert door in het begin van zijn concurrenten weg te springen. Van Aert werd uiteindelijk tweede. Eli Iserbyt, de leider in de Superprestige, kwam zwaar ten val.

Wout van Aert begon goed aan de cross in Heusden-Zolder, maar door een lekke band verloor hij heel wat tijd op een sterke Mathieu van der Poel. De Nederlander had al snel een halve minuut bij elkaar gereden en kwam nooit meer in de problemen.

Wout van Aert was de sterkste van de achtervolgers en werd tweede op 38 seconden. Lars van der Haar eindigde dan weer op de derde plaats. De cross in Heusden-Zolder werd een wedstrijd in mineur voor Eli Iserbyt. De leider in de Superprestige kwam zwaar ten val en moest zelfs afgevoerd worden naar het ziekenhuis.