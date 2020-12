🎥 Politie zoekt 'onbeschofte fietser' die kind van vijf kniestoot gaf, fietser zelf belde al naar familie voor zijn versie van de feiten

Het was deze week druk in de Hoge Venen, onder meer door de sneeuwval en dergelijke meer. Daarbij is er ook een incidentje geweest.

Een fietser van een jaar of 50 gaf een kniestootje aan een kind van vijf om te kunnen passeren met zijn fiets op de Baraque Michel. Daarbij viel het kindje om en deed het zich pijn. De familie van de kleuter diende klacht in bij de politie, die meteen een zoekactie opstartte. De gezochte man zou ondertussen volgens Sudinfo al gebeld hebben met de familie van het slachtoffer. Om zijn versie van de feiten te geven. Zo zou hij gezegd hebben dat hij had gebeld, excuses kreeg de familie volgens de krant dan ook niet. Het filmpje zelf zorgt voor enorm veel deining op de sociale media. De Federale Politie heeft zondag opsporingsbericht verspreid. De fietser is rond de 50 jaar oud en normaal gebouwd. Hij heeft waarschijnlijk een snor en baard die bedekt werden door een gele nekwarmer. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een grijze jas, een zwarte wielerbroek, een bril met oranje glazen, gele handschoenen en een gele wielerhelm. Hij reed met een zwart/gele mountainbike. Eventuele getuigen kunnen contact opnemen met de politie via het gratis telefoonnummer 0800/30 300.