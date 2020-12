Geen amusante namiddag voor Mathieu van der Poel: "Het was mijn ding niet, ik vind het niks hier"

Het gebeurt zelden dat Mathieu van der Poel met zo'n grote achterstand over de meet rijdt na een veldrit. Bij aankomst in Dendermonde wist de wereldkampioen al dat de omstandigheden en het parcours niets voor hem waren. Dat bleek ook na de wedstrijd.

Door de moeilijk lopende stukken ploeteren en duwen: Van der Poel zag er de fun niet van in. "Het was mijn ding niet, neen. Het is niet dat ik mij geamuseerd heb." Een merkwaardig verschil met Wout van Aert. "Ik denk dat op zo'n parcours hij wel beter is dan ik. Ik zeg het: ik vind het niks hier. Ik had van in het begin door dat hij een hele goede dag had."

Vervolgens was het dus koersen voor een ereplaats. "Ik heb me misschien iets te snel op plaats twee gefocust. Ik ben wel zeker dat ik hem niet had kunnen kloppen. Iets wat je graag doet, gaat altijd iets beter. Het was een uur lang stoempen. Als dat dan in je hoofd begint te spelen, lukt het helemaal niet meer."

GEEN MENTALE TIK

Desondanks heeft Van der Poel geen mentale tik gekregen, zo beweert hij. "Of ik op één, drie of op tien minuten ben gereden, maakt mij niet zoveel uit. In de volgende crossen beginnen we weer vanaf nul." De toestand van de omloop verslechterde ook alsmaar. "Het was echt dramatisch, een hele slechte omloop op het einde."

De balans vinden tussen fietsen en lopen was één van de moeilijkste uitdagingen van de namiddag. "Het ene moment kon je wel nog fietsen, het andere moment moest je al beginnen lopen. Dat maakt het wel moeilijk."