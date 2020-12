Voorbeschouwing wereldbeker Dendermonde: opnieuw een solo van Van der Poel of krijgen we een duel?

Zondag staat de derde manche van de Wereldbeker op het programma. Vanthourenhout won de eerste manche in Tabor, Van der Poel de tweede in Namen. In Dendermonde zullen de renners de weergoden moeten trotseren op weg naar de overwinning.

Nadat Jurgen Mettepenningen jarenlang zijn ambiancecross in Wachtebeke organiseerde, is hij nu van locatie veranderd door de cross in Dendermonde te laten doorgaan. Dat komt omdat het terrein in Wachtebeke betalend werd, wat volgens Mettepenningen onhaalbaar was.

Over het parcours is al veel geschreven, namelijk dat de renners in de modder zullen zakken omdat het terrein zo zompig is. Maar ook dat het eerste deel meer op de macht is en het tweede deel meer voor de verfijnde technicus. Zondagochtend is het alvast opnieuw beginnen regenen waardoor het parcours er enkel slechter aan toe kan zijn. "Het worden apocalyptische omstandigheden", vertelt Mettepenningen zelf.

Favorieten

Op Iserbyt na zullen alle favorieten aan de start staan in Dendermonde, ook de drie grote tenoren Van Aert-Van der Poel-Pidcock.

Al verwachten we niet dat Tom Pidcock zich zal laten gelden zondag. Ondanks enkele kunstmatige hellingen, zal het meer een loopcross dan een klimcross worden. Met zijn lange benen kan misschien ook Aerts zich mengen tijdens het lopen?

Bij de vrouwen is het opnieuw uitkijken naar Lucinda Brand, de ongenaakbare leidster in de WB-stand. Misschien kan Alvarado wel bewijzen dat ze echt terug is door de winst te grijpen, al moeten de andere Nederlandse dames zeker niet vergeten worden: Vos, Betsema, Worst... Ook Lotte Kopecky zal aan de start staan.