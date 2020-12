Clara Honsinger blijft aangenaam verrassen en schuift steeds meer op naar voren

Te midden al het Nederlandse geweld in het damesveldrijden is er met Clara Honsinger ook een aangename verrassing. Zij was niet meteen de naam die aangekruist werd in het begin van het seizoen, maar mengt zich nu steevast tussen de toppers.

Deel van het verhaal is ook dat Honsinger in het prille begin van het seizoen niet aanwezig was op de crossen, vanwege de onzekere situatie omtrent het reizen in coronatijden. Dat was pas het geval vanaf midden november. Het was er dan wat in komen in Leuven en Merksplas. Vanaf dan ging het alleen maar in stijgende lijn, met al twee keer een top tien in Kortrijk en in Boom.

Het moet ook wat haar parcours zijn. Het mogen gerust zware wedstrijden zijn van Honsinger waarin op het einde nog terrein kan worden goedgemaakt. Omdat de start een werkpunt is voor haar in de Europese wedstrijden, krijgen we vaak pas in de laatste ronden de allerbeste Honsinger te zien.

VIER KEER IN VIJF LAATSTE CROSSEN IN TOP VIJF

Al is het zo dat ze wel steeds meer de continuïteit weet te vinden, op welk terrein ze zich ook bevindt. In haar laatste vijf crossen eindigde ze vier keer in de top vijf. Een vierde plaats was er in Gavere, waar ze duidelijk de beste was achter het trio Brand-Alvarado-Betsema, en in Herentals.

Tussendoor was er het exploot in Namen, waar ze toppers als Alvarado en Betsema ruim achter zich liet. Iets wat ze wist te herhalen in Dendermonde. Deze keer eindigde ze zelfs slechts 15 seconde achter winnares Brand. Honsinger komt dus steeds dichter qua positie en qua tijd om eens echt volop mee te doen voor een overwinning.