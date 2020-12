Marianne Vos reed haar laatste koers voor CCC-Liv: "Dit modderfeest was niet mijn modderfeest"

"Dit modderfeest was niet mijn modderfeest", zegt Vos over de Wereldbekermanche in Dendermonde. Dat is ook te merken aan de uitslag: Vos finishte als veertiende. "Je moet het nemen zoals het komt", besluit de Nederlandse wielrenster.

Desalniettemin was het wel het einde van een hoofdstuk. "Het was niet het hoogtepunt waar ik op gehoopt had voor mijn laatste koers bij CCC-Liv. Ik ben zeker wel dankbaar voor al die jaren en ik kan terugkijken met geweldige herinneringen."

Today's mud fest at Dendermonde wasn't my mud fest, but you have to take it how it comes...



Not the high I would have liked to finish my last race for @ccclivteam, but for sure I'm grateful for all those years and I'll look back with great memories.



On to next week: WC Hulst pic.twitter.com/Ds1qKxRAKk