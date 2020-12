Ook Fabio Aru doet opnieuw aan veldrijden en haalt zelfs bijna podium: groterondewinnaar keert terug naar zijn roots

Het wegwielrennen heeft Fabio Aru de laatste jaren weinig grote vreugde bezorgd. Misschien kan het veldrijden dat wel voor hem doen. Aru was als belofte nog actief in het veldrijden, vooraleer hij alles zette op een carrière op de weg.

Een keuze die hij zich niet beklaagd zal hebben, want in 2015 won hij de Ronde van Spanje. Anno 2020 vond Aru het wel tijd voor nog eens een intermezzo in de cross. Zondag verscheen hij aan de start in Ancona en hij was niet eens ver verwijderd van het podium. Aru bereikte de finish op een vierde plaats.

De overwinning was voor zijn landgenoot Bertolini. Het korte veldritavontuur van Aru is hiermee nog niet ten einde. Dinsdag gaat hij immers ook deelnemen in San Fior. Dat wordt dan zijn laatste wedstrijd van het wielerseizoen 2020.

Pictures of Aru in Ancona today, his last race in @TeamUAEAbuDhabi jersey.



He ended 4th on the line



— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) December 27, 2020

Zijn passage in de cross is voor Aru ook een afscheid aan UAE. Volgend jaar draagt de Italiaan het shirt van Qhubeka ASSOS, wat tevens de ploeg van Victor Campenaerts en Dimitri Claeys zal zijn.