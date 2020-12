Ook sporter in quarantaine is fan van Van Aert: "Nog een geluk dat ik kan supporteren voor Wout"

Hoe Wout van Aert vakkundig door de modder loopt en ploetert, het is weinigen gegeven. Wie daar ook van kan genieten, is Tom Colsoul, de Belgische rallyrijder. Colsoul is dit jaar corijder voor de Nederlander Ten Brinke in de Dakar.

De wereldbekende Dakarrally vat binnenkort aan. Colsoul is alvast naar Saoedi-Arabië gereisd en moet daar eerst in quarantaine als onderdeel van de coronaregels. En waar kan zo'n rallyrijder zich dan mee bezighouden op zijn kamer? Met naar het veldrijden te kijken, zo blijkt. "Nog een geluk dat er in België gecrost wordt en dat ik kan supporteren voor Wout van Aert", vertelde Colsoul zondag aan Sporza. Dat was natuurlijk de dag waarop de Wereldbekermanche in Dendermonde op het programma stond. KOERSLOZE MAANDAG Wat Colsoul op deze koersloze maandag gaat doen, daar moest hij nog even over nadenken. Een coronatest afleggen alleszins. Is die negatief, dan beschikt Colsoul weer over zijn volledige vrijheid.