Organisatie slaagde er in om eerste editie te redden: "Dendermonde onmiddellijk op de kaart"

Bij een gloednieuwe cross hoop je als organisatie zeker dat alles vlekkeloos verloopt. In Dendermonde zaten wat dat betreft de weergoden niet bepaald mee. Vooral dan de storm Bella deed van zich spreken. Daardoor was het enkele uren onzeker of de cross wel zou plaatsvinden.

Organisator Jurgen Mettepenningen wist 's ochtends dat het een hele klus zou worden om het voor mekaar te krijgen dat de cross kon gereden worden. "Dat was de bezorgdheid. Toen we toekwamen was het zes-zeven uur, denk ik. Toen zagen we de regen en was er ook de wind. Dan wisten we: het kan gevaarlijk en risky worden om het te kunnen laten doorgaan", vertelde Mettepenningen aan Wielerkrant.

BRUG AFGESLOTEN

Snel en kordaat optreden is dan belangrijk en dat is ook gebeurd. "Uiteindelijk hebben we goed gehandeld met de brug af te sluiten en alles te verstevigen. Gelukkig is - niet alleen voor ons maar voor de hele crosswereld en de mensen thuis - het kunnen doorgaan en hebben de mensen nog een leuke namiddag gekregen."

Door deze weersomstandigheden is het ook net een memorabele eerste edititie geworden. "Ik denk dat Dendermonde onmiddellijk op de kaart staat, da's ook al iets."