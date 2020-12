Van der Poel probeert te zalven na relletje met Mettepenningen: "Ik breek jouw werk niet af"

Mathieu van der Poel beleefde geen fijne tijd in Dendermonde. De wereldkampioen veldrijden trok zijn neus al op toen hij het parcours zag en dat beterde er tijdens de wedstrijd niet op. Zijn onvrede over de omloop leidde tot een discussietje met Mettepenningen op sociale media.

Jurgen Mettepenningen is de organisator van de cross in Dendermonde. Hij en de rest van de organisatie waren natuurlijk in de weer geweest om ondanks de helse omstandigheden, met onder meer een storm, de wedstrijd te kunnen laten doorgaan.

Nadat Van der Poel het een kutparcours noemde, repliceerde Mettepenningen: "Je mag het altijd eens proberen, Mathieu." Van der Poel probeerde nadien om de boel weer te sussen. "Ik geef mijn eerlijke, persoonlijke mening over het parcours. Ik breek jouw werk en dat van de vrijwilligers niet af", klinkt het in de laatste reactie van de Nederlander op Twitter.

Ik breek jouw werk en dat van de vrijwilligers niet af, ik geef mijn eerlijke, persoonlijke mening over het parcours. Respect voor jullie werk om in deze omstandigheden toch een cross te organiseren 👍🏻 — Mathieu Van der Poel (@mathieuvdpoel) December 27, 2020

Van der Poel betuigt zijn respect voor hun inspanningen. "Respect voor jullie werk om in deze omstandigheden toch een cross te organiseren."