Wout Van Aert is bereid om helpersrol op te nemen tijdens Olympische Spelen: "Ik wil zeker knechten voor Remco Evenepoel"

Naast de Olympische tijdrit, waar Wout Van Aert al een doel van heeft gemaakt, kijkt hij ook uit naar de Olympische wegrit in Tokio. In een interview met Humo liet de 26-jarige Belg weten ook klaar te zullen staan om landgenoot Remco Evenepoel te helpen.

Na een geweldig wegjaar in 2020 is Wout Van Aert al enkele weken aan het meecrossen in het veld. De Belg van Jumbo-Visma kijkt met veel goesting uit naar wat 2021 zal brengen. In het interview zette Wout Van Aert het belang van de Olympische Spelen nog eens extra in de verf. Niet alleen de tijdrit, maar ook de wegrit speelt in zijn achterhoofd.

“Ik heb het parcours van de wegrit bestudeerd en het ziet er erg lastig uit. Op het eerste gezicht lijkt het meer op het lijf van Remco Evenepoel geschreven. Maar goed het is een eendagskoers en dan kun je altijd wat meer dan wanneer de beklimmingen zich in een grote ronde voordoen. Het wordt kantje boord, ja. Het is nog veel te vroeg om al over een rolverdeling te spreken. Maar als Remco als speerpunt van de Belgische ploeg wordt uitgespeeld, zal ik mij zeker ten dienste stellen van hem. Ik heb al getoond dat ik er niet vies van ben om iemand te helpen.”