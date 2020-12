BOIC wil sneller aan vaccins geraken voor Olympische atleten

De Belgische atleten die in actie komen op de Olympische Spelen moeten zich over het coronavirus misschien ook geen zorgen meer maken. Het BOIC zal trachten om hen snel te laten vaccineren. Zodoende hoeft er ook geen twijfel te zijn over deelname aan de Spelen.

Het BOIC heeft een aanvraag gedaan om sneller aan vaccins te geraken voor de Olympische Atleten. Iets wat overigens navolging krijgt bij de Pro League om voetballers voortijdig te laten vaccineren. Indien het BOIC zijn slag thuishaalt, kunnen de atleten dus al gevaccineerd zijn vooraleer ze naar Tokio vertrekken.

UITZONDERING OP IOC-REGEL?

Dan zijn ze zeker dat ze wel degelijk aan hun olympische wedstrijd kunnen deelnemen en het is misschien ook een middel om een uitzondering te krijgen op de regel van het IOC. Dat heeft immers beslist dat atleten in principe twee weken in quarantaine moeten na hun aankomst in Japan.

Afwachten of de overheid ingaat op de vraag van het BOIC. Er is immers ook het maatschappelijk debat: hebben is het aangewezen om topsporters vroeger te vaccineren dan de andere burgers?