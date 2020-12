Merijn Casteleyn maakt mopje over "feestje met 45 man op oudejaarsavond", maar biedt snel verontschuldigingen aan: "Was duidelijk humor"

Merijn Casteleyn en Rob Peeters zorgden voor het commentaar bij de cross in Bredene. Daarbij kwam er ook een storm aan kritiek binnen omwille van een uitspraak van Casteleyn, die meteen duidelijk was.

Merijn Casteleyn had in de uitzending op VTM kort iets gezegd over een feestje op oudjaar met 45 man, een duidelijke plaagstoot richting een paar lockdownfeestjes en zeker niet waarheidsgetrouw over zijn eigen situatie de komende dagen.

Maar enkele kijkers hadden het wel opgemerkt en meteen in de pen geschoven met klachten richting de zender. "Ik krijg melding dat enkele kijkers zich gestoord hebben aan dat feestje van 45 man op oudejaarsavond", aldus Casteleyn meteen.

Verontschuldigingen

"Mijn verontschuldigingen, maar als u even wat langer had geluisterd, dan had u gehoord dat ik zei 'Alle gekheid op een stokje, laat ons allemaal heel normaal doen', zodat we zo snel mogelijk naar ons normale leven kunnen gaan."

"Uiteraard wil ik ook zo snel mogelijk van de coronapandemie af, met heel veel respect voor de mensen in de zorg, die dag in dag uit zich uit de naad werken. Uiteraard ging het om een vorm van humor. Wie het anders interpreteerde? Mijn excuses! Wat ik ga doen op oudejaar? Thuis iets drinken en misschien een videoconferentie doen en klinken met Rob Peeters."

Een storm in een glas water, uiteraard. En zo kan het ook meteen geklasseerd worden.