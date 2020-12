Van der Poel was niet extra gebrand door heisa na Dendermonde: "Ik vind dat je nog wel je mening mag zeggen"

Het is een behoorlijk eenvoudige overwinning geworden in Bredene voor Mathieu van der Poel. Redelijk in de lijn van de verwachtingen. De wereldkampioen veldrijden kwam ook nog even terug op de onenigheid over het parcours van de Wereldbeker in Dendermonde.

De Ethias Cross in Bredene naar zijn hand zetten ging vrij vlot. Enkel Toon Aerts kon hem enkele ronden volgen. "We waren vrij snel met twee op pad. Ik besloot even te versnellen en dan had hij net een lekke band, wat ik niet wist. Dan had ik ineens een mooi gaatje en moest ik niet twijfelen."

Een haast zorgeloze namiddag dus voor Van der Poel. Iets heel wat anders dan in de Wereldbekermanche in Dendermonde. Na afloop vna die cross uitte hij zijn onvrede over het parcours, wat dan weer in het verkeerde keelgat schoot van Jurgen Mettepenningen. Was Van der Poel nu extra geprikkeld?

VOOR DE TV-CAMERA

"Neen, ik had in Dendermonde ook graag gewonnen, dan had ik nog steeds dezelfde mening. Ik vind nog steeds dat je wel je mening mag zeggen. Er zijn veel renners tegen mij hetzelfde komen zeggen, maar blijkbaar zijn het er voor de camera maar een paar die hun mening durven zeggen. Ik zit daar niet mee in. Ik kan goed kritiek op mezelf verdragen, dan mag je ook kritiek geven op iemand anders af en toe", redeneert Van der Poel.

Een volgende cross om naar uit te kijken is de GP Sven Nys in Baal. "Wout van Aert is in zeer goede doen, het zal een pittig duel worden. Ook door de week wordt er veel gereden en dat maakt het parcours wel beter. Ik vind dat een mooie omloop, er zit van alles wat in. Het zal een beetje vettig liggen door de neerslag die gevallen is. Dan is het daar wel op zijn mooist, omdat het een gladde ondergrond is."