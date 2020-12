De cursus hoe een klassieke topper worden, door Wout van Aert: "Wilskracht en doorzettingsvermogen onderschat"

Als je zoals Wout van Aert Milaan-Sanremo wint, ben je echt wel een wereldtopper in het klassieke werk. Maar hoe bereik je nu eigenlijk zo'n status? Eén van de belangrijke zaken is wat zich tussen de oren afspeelt, aldus Van Aert.

"Waarom win ik en iemand anders niet? Het gaat om talent én werken. Het talent wordt in het wielrennen vaak beperkt tot het genetischet aspect: de kracht die je hebt meegekregen om te trappen. Maar wat onderschat wordt, is wilskracht en doorzettingsvermogen", bespreekt Van Aert in HLN de factoren die beslissen over winst en verlies.

Volgens hem beantwoorden de besten steeds aan hetzelfde profiel. "De mannen en vrouwen die vooraan eindigen in de koers, zijn stuk voor stuk sporters die zichzelf pijn kunnen doen en heel gefocust naar een doel kunnen toewerken. Het mentale is superbelangrijk. En dat zit bij mij wel goed."

Dat is overigens al van jongsaf zo geweest. "De beste willen zijn, mezelf nooit neerleggen bij een situatie: dat typeerde mij al als veldrijder. Ik heb vooral fysiek nog stappen gezet, denk ik. Dat komt door de ploeg waar ik nu zit: voeding, training, dagritme, alles moet kloppen. De entourage binnen Jumbo-Visma is op dat vlak top."