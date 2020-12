🎥 De sneeuw bezorgt Peter Sagan een primeur: "Ik heb dit nog nooit in mijn leven eerder gezien in Monaco"

Er is voor alles een eerste keer, ook voor Peter Sagan. Een sneeuwbril kan hij nu wel goed gebruiken. Het heeft immers stevig gesneeuwd in Monaco en dat heeft ook zijn effect op de wegen waar Sagan op traint. Niet alle trainingen liggen voor de hand, weet hij nu ook.

Van Peter Sagan zijn we al heel wat straffe toeren gewoon. Zo'n maand geleden postte hij een video van zichzelf in een straaljager. Ook op de fiets volgde er een nieuwe uitdaging: trainen op volledig besneeuwde wegen. Dat had Sagan in Monaco althans nog niet gedaan.

Monaco is normaal niet de plek waar veel sneeuw valt. Nu was het toch het decor van een fietstocht in de sneeuw.Met zijn broer Juraj en goede vriend Erik Baska probeerde Sagan vooruit te geraken, maar een filmpje op Facebook toont aan dat het geen evidentie was.

"Ik heb dit nog nooit eerder in mijn leven gezien in Monaco", zegt Sagan. "Het is een mooie dag. We hebben vijf uur met de fiets gereden. We geraken niet thuis doordat er zoveel sneeuw is."