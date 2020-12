Herygers geeft mee hoe hij zich Dieter Vanthourenhout zal herinneren: "Dat gaat altijd bijblijven"

Dieter Vanthourenhout heeft zijn laatste cross gereden. Uitgerekend in de Ereprijs Paul Herygers, woensdag in Bredene. Hoe kijkt de eregast van de Ethias Cross dan aan tegen het wielerpensioen van Dieter Vanthourenhout?

Ook voor Herygers was Vanthourenhout al die jaren een vertrouwd gezicht. "Altijd in de buurt, overal op de wedstrijden. Een vrije rol in de ploeg. En af en toe in het buitenland een cross gaan winnen of in ieder geval mee gaan kleuren", beschrijft Herygers bij VTM de carrière van Vanthourenhout.

Het was voor een renner als Vanthourenhout ook kwestie van de kansen te grijpen wanneer ze zich voordeden. "Altijd voor het podium rijden als de toppers er niet bij waren. En dan die overwinningen hier in Bredene. Aan het Versluys Centrum, dat gaat altijd bijblijven."

En nu dat zwarte gat vermijden, zoals Herygers zelf ook heeft kunnen doen. "Ik heb heel snel werk kunnen doen dat ik graag deed. Ik hoor van Dieter dat hij ook iets met fietsen gaat doen en bij Godefroot gaat werken. Het is fijn dat een coureur aan fietsen mag sleutelen. Het is niet enkel hetgene dat aangereikt wordt. Het is iets heel fijn, ik denk wel dat Dieter dat heel graag gaat doen."