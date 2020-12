Lotto Soudal bereid eventueel renners naar de Spelen te laten gaan: "We zijn niet in de Tour voor een eindklassement"

De Spelen of de Tour, that's the question. Ook alle moeten zich over dit dilemma buigen. Bij Lotto Soudal is het John Lelangue die deze vraag voorgelegd krijgt. Hij lijkt wel bereid om renners naar de Olympische Spelen te laten vertrekken als ze dat willen.

"Als je de impact ziet van de olympische titel van Greg Van Aermaet, eerst bij BMC en dan bij CCC, dan kan je ook als ploeg op lange termijn je voordeel doen met de Spelen", redeneert Lelangue in HLN. Het kan dus perfect dat een renner van Lotto die op papier in aanmerking komt voor de Tour toch naar de Spelen gaat. "We zijn niet in de Tour voor het eindklassement", weet ook Lelangue. "Caleb Ewan, Thomas De Gendt of Philippe Gilbert kunnen daar ritten winnen. Als een van onze renners past in de selectie voor de Spelen en hij heeft er echt zin in, dan verkies ik Tokio boven ongemotiveerd naar de Tour gaan." LOTTO OOK SPONSOR VAN BOIC De Belgische bondscoach zal zeker nog met Lelangue praten om te horen hoe hij er precies tegenover staat. "Ik sta voor alles open. We zijn een Belgische ploeg, Lotto is ook een sponsor van Belgian Cycling en het BOIC. We zijn de olympische gedachten genegen."