Wout Van Aert voor groen? "Zal niet lukken bij deze ploeg" en "Van Tour 2021 zal véél afhangen, want ..."

Wout Van Aert heeft er een wonderlijk 2020 opzitten. Rest de vraag: wat moet het dan gaan worden in 2021 voor de renner van Jumbo-Visma? Michel Wuyts heeft alvast een aantal ideetjes.

"Ik ben niet het type van wielerliefhebber dat zegt dat je voor groen moet gaan in de Tour de France. Ik zou hem eerder voor meer ritoverwinningen gaan en ze spreiden over een breder pallet", aldus Michel Wuyts in De Tribune.

"Maar er zijn er ook die zeggen dat hij voor groen moet gaan en dat behoort zeker tot Wout zijn mogelijkheden, maar dat zal niet gaan bij Jumbo-Visma. Ik zeg niet dat hij daar slecht zit. Integendeel: hij krijgt er veel faciliteiten en wordt goed omringd.

Andere modus

Maar? "Maar in een ploeg die voor geel gaat - en dat zal in 2021 zeker zo zijn - moet hij 75% van de tijd helper zijn. Ik hoop dat het nog één keer als helper is, daarna moet hij iets anders kunnen doen. Het zal ook afhangen van wat de Ronde van 2021 oplevert. Als Roglic opnieuw niet wint, krijgt Van Aert misschien zijn kans om voor groen te gaan de jaren nadien."

"Kleine kanttekening: kan Van Aert jaar na jaar zijn workload zo hoog houden als hij afgelopen jaar heeft gedaan? Het jaar 2020 nog eens herhalen, is sowieso al ongezien. Hij zal voor een andere modus moeten kiezen."