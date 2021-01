Cant blijft cross na cross rijden maar niet alles zit mee in aanloop naar BK: "Het was de sprint van de stervende zwanen"

We mogen ons gelukkig prijzen met Sanne Cant, die haast geen cross overslaat en zo het deelnemersveld mee blijft kleuren. Mooi voor de kijker, maar de ontknoping draait niet altijd in haar voordeel uit. Net als in Baal werd ze geklopt in een sprint met twee.

Nochtans zou je bij de eerste indruk gezegd hebben dat ze het wel onder controle had, zowel bij het sprintje in de GP Sven Nys als in Gullegem. De uitkomst werd anders: Fem van Empel stak haar op de valreep voorbij in de strijd om de vierde plek in Baal en Inge van der Heijden deed exact hetzelfde in de strijd om positie twee in Gullegem.

"Het zit niet mee", zegt Cant daarover bij PlaySports. "Het was op bij mij. Ik denk dat het bij ons alle twee redelijk op was. Het was de sprint van de stervende zwanen", omschrijft ze het einde van de wedstrijd. Ook doorheen de cross vertoefden Cant en Van der Heijden geregeld in elkaars gezelschap. "We waren aan mekaar gewaagd."

SNELLE START WAS NIET GEWENST

Met Vas die er snel vandoor ging, was het een gelijkaardig scenario als in Bredene. Al was het eerste woord voor Norbert Riberolle. "Er was een snelle start van de Franse kampioene. Dat is een dag na een wedstrijd het laatste wat je wil. Het was er misschien expres om gedaan. Ik heb nog even geprobeerd om de kloof te overbruggen. Daarna was het mijn eigen tempo zoeken."

LASTIG OM CROSSEN TE LATEN SCHIETEN

Cant rijdt drie dagen na mekaar een cross. Misschien wat te veel van het goede? Er komt ook al rap een belangrijk doel aan. "Sowieso wil ik het BK winnen. Het is logisch dat je de klassementscrossen rijdt. Dan zou je al Bredene of een cross zoals hier in Gullegem moeten laten schieten. Dat zou ik ook jammer vinden voor de kijkers en de cross. Ik wou graag alles rijden, dat zal ooit wel eens vruchten afwerpen."