Jolien D'hoore en Anna van der Breggen pronken met nieuwe shirts van Team SD Worx

Er is een einde gekomen aan het tijdperk van Boels-Dolmans in het vrouwenwielrennen. Het team van Jolien D'hoore en wereldkampioene Anna van der Breggen zal voortaan Team SD Worx heten.

En bij die nieuwe namen horen ook nieuwe shirts Die heeft het team zelf op de wereld losgelaten via social media en op YouTube werd er een korte unboxing-video gemaakt. De tenue is paars aan de bovenkant en op de mouwen en gaat over in een rode kleur richting onderkant van het shirt.

Chantal van den Broek-Blaak, Jolien D'hoore, Demi Vollering en Anna van der Breggen tonen voor het eerst de nieuwe tenue aan het publiek. SD Worx zal sponsor zijn tot minstens 2024.