Bondscoach ziet kleinere kloof Van Aert-Van der Poel: "Geen enkele twijfel dat Wout 100 procent zal zijn in Oostende"

Tijdens dit drukke veldritprogramma hebben Wout van Aert en Mathieu van der Poel het al geregeld tegen mekaar opgenomen. Hoewel Van der Poel top blijft, lijkt Van Aert toch dichter bij hem aan te leunen. Dat geeft bondscoach Sven Vanthourenhout hoop voor het WK.

Hoe ziet de Belgische bondscoach het eind januari op het WK uitdraaien? "We hebben met Mathieu niet de minste tegenstander. Ik verwacht wel een hele spannende strijd", zegt Vanthourenhout aan VTM Nieuws. "Ik hoop dat de Belgen kunnen laten zien wat ze waard zijn en zo lang mogelijk kunnen meedoen, om collectief te proberen het Mathieu zo lastig mogelijk te maken."

De prestaties van Wout van Aert zijn in dat opzicht hoopgevend. "Hij is dichterbij gekomen, dat is een feit. Een paar jaar geleden had Wout perikelen met zijn ploeg. Vorig jaar was er die val in de Tour de France, die ervoor gezorgd heeft dat zijn winter ook niet optimaal was. Nu merk je wel dat hij hard aan het werken is om die kloof zo klein mogelijk te maken. Je ziet dat hij daar af en toe wel in slaagt."

EEN DEEL OP TECHNIEK EN EEN DEEL OP KRACHT

Vanthourenhout is het WK-parcours al met enkele renners gaan verkennen. "Het ene deel is vrij technisch en snel en is meer in de kaart van Van der Poel. Het andere gedeelte is meer op vermogen en op kracht, eventueel een aantal loopvermogens die er gaan bijkomen. Dan spreken we meer over Wout van Aert. Ze gaan daar alle twee hun ding kunnen doen."

PIDCOCK MOGELIJKE X-FACTOR

Het geloof in Van Aert is alleszins groot. "Er bestaat geen enkele twijfel over dat Wout van Aert honderd procent zal zijn in Oostende." Het WK zal wel meer zijn dan enkel een duel Van Aert-Van der Poel. Gezien zijn prestaties dit seizoen moet ook met Pidcock rekening gehouden worden. "Pidcock kan misschien bepalen wie wereldkampioen wordt, als hij het al zelf niet wordt."