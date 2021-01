📷 Israel Start-Up Nation en Chris Froome maken nieuwe tenue bekend voor volgend seizoen

Met Chris Froome heeft Israel Start-Up Nation een absolute toptransfer binnengehaald voor komend seizoen. De klassementsrenner hoopt komend opnieuw de strijd te kunnen aangaan voor eindwinst in de Tour de France en dat zal hij doen in een nieuwe blauw-witte tenue van de ploeg. Wat vindt u van de nieuwe outfit?

ISN NEW LOOK 2021:



Israeli Guy Sagiv And his new teammate @chrisfroome , proudly presents TEAM ISRAEL START UP NATION new kit. #jinga #BlueandWhite#ISNextChapter#YallaISN! pic.twitter.com/Eh3p7u3yl9