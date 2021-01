Mathieu van der Poel boezemt de tegenstand aardig wat angst in

'Going out with a bang', noemen ze dat dan. Niet dat het er voor Mathieu van der Poel al op zit dit veldritseizoen, integendeel. Wel is het nu tijd voor een stage in Spanje - als corona het toelaat - om aan de basis te werken. Is dat dan nodig?

Zaterdag vertelde Van der Poel na zijn overwinning in Gullegem dat het snakken was naar Spanje, waar hij op een stage via duurtrainingen aan de basis ging werken, want hij merkte dat zijn conditie in het begin van het crossseizoen beter was. Een dag later in Hulst gaf hij een demonstratie van jewelste: kwestie van de waardeverhoudingen even duidelijk te stellen.

Van der Poel sprak over zijn beste prestatie tot dusver in het veld dit seizoen. De rest moet vooral hopen dat er straks in Oostende weer geen verwezenlijking van die orde aankomt, ook al heeft Van der Poel dan al drie crossen waar hij aan de start stond niet gewonnen.

VAN AERT DE BELGISCHE HOOP

Eén ding is duidelijk: de tegenstand zal uit het kamp van de Belgen echt wel van Wout van Aert moeten komen. Een Vanthourenhout, hoe goed diens seizoen ook is, die kan Van der Poel gerust aan. Rond Iserbyt zijn er door zijn valpartijen veel vragen. Een Toon Aerts leeft wel fel toe naar het BK en kan dan misschien de lijn verder doortrekken naar het WK.

Aerts heeft in de laatste crossen al enkele ronden in het gezelschap van Van der Poel gereden. Alleen: veel langer dan die paar ronden duurt dat niet. Toch maar Van Aert dus als grote belager. Die reed de laatste paar crossen met ups en downs. Als diens beste niveau gedurende een hele cross er is, kan hij op zijn minst in de buurt van Van der Poel komen.

(G)EEN MENTALE TIK

Het is nog niet lang geleden dat Van Aert in Dendermonde de wereldkampioen op bijna drie minuten reed. Van der Poel zei toen dat het geen mentale tik was. Enkele crossen later lijkt het er op dat als er al een mentale tik te noteren valt, dat die door Van der Poel werd uitgedeeld.

Een aantal experts beweerden al dat ze Mathieu van der Poel in Oostende niet zonder tegenstand naar een volgende wereldtitel zien rijden en dat ze een spannend WK verwachten. Gevaarlijk om daar je hand voor in het vuur te steken. Stel je maar eens voor dat Van der Poel na zijn stage nog sterker terugkeert.