Fem van Empel al voor een stukje verzekerd van een toekomst in de cross: "Dit geeft alleen maar extra motivatie"

Pauwels Sauzen - Bingoal heeft Fem van Empel een profcontract voor twee jaar gegeven, met een optie voor een derde jaar. We hebben in de cross het laatste dus nog lang niet gezien van de 18-jarige Nederlandse. Dat was al duidelijk op basis van haar prestaties.

Het verhaal van Van Empel is reeds veelzeggend: ze ruilde in november 2019 het voetbal voor de fiets en bleek in het veldrijden meteen een topper bij de jeugd. In haar eerste jaar tussen de dames elite - het kan in deze tijden niet anders als belofte - reed ze ook al meerdere keren naar een top 5. Meer dan genoeg om haar ploeg te overtuigen ook de volgende jaren met haar in zee te gaan.

Profcontract is beloning voor goed seizoen

"Ik was eigenlijk al blij verrast dat ik sinds 1 oktober voor Pauwels Sauzen - Bingoal mocht crossen, en nu heb ik hetzelfde gevoel", reageert de veldrijdster op de site van haar team. "Er lijkt maar geen einde aan het goede nieuws te komen! Na drie maanden binnen deze ploeg al een profcontract, dat is een beloning voor een goed seizoen."

Ze kan dan ook al terugblikken op verschillende sterke crossen. "Ondanks mijn mindere startpositie had ik al bewezen dat ik van achterin een cross naar voor kon rijden, maar toch was die vierde plek in Dendermonde een verrassing. Maar in Baal deed ik het weer, en ook in Hulst bewees ik na een slechte start dat de conditie goed is. Dit contract geeft alleen maar extra motivatie voor de toekomst."