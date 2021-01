Nederlands klimtalent Arensman geeft voorkeur voor grote ronde aan na veelbelovende prestaties in Vuelta

De talenten die zich in 2020 manifesteerden moeten de lijn proberen door te trekken. Thymen Arensman was er zeker zo eentje. De 21-jarige Nederlander was één van de revelaties in de Vuelta, met onder andere een derde plek in Sabiñanigo, in een rit die gewonnen werd door Tim Wellens.

Daarnaast oogde hij ook goed op de Angliru en reed hij een verdienstelijke tijdrit. "Het zijn heel mooie prestaties geweest, maar voor mij waren dit zeker niet de enige hoogtepunten", zegt Arensman bij Het Kontakt. "Het jaar 2020 was voor mij vooral een heel leerzaam jaar en het jaar waarin ik overstapte van de opleidingsploeg SEG en een profcontract kreeg bij Sunweb." En dus een geslaagde eerste deelname aan een grote ronde. Dat was in 2020 de Vuelta, maar dat betekent niet dat Arensman in 2021 geen andere grote ronde kan rijden. Als het van hem afhangt, geef hem dan maar de Ronde van Italië. "De Giro is veel relaxter dan de Tour de France. Tijdens de Tour is iedereen altijd super gespannen. De Giro telt ook gewoon wat meer langere etappes, waarin soms heel rustig wordt gereden." GEEN RUSTIGE RIT IN VUELTA Dat is iets heel anders dan wat hij mocht ervaren in de Vuelta. "De etappes in de Ronde van Spanje zijn korter, maar aan de andere kant is deze ronde weer zwaarder door de vele steile beklimmingen. Daar zit echt geen rustige etappe tussen."