Van der Poel toonde voorbije wegseizoen opnieuw zijn instinct: "Mathieu geprikkeld door het feit dat Wout het wél kon"

Het instinct, de drang om aan te vallen, het is altijd aanwezig bij Mathieu van der Poel. Niemand die dat beter weet dan Dries De Bondt, die soms de kamergenoot is van de Nederlandse kampioen op de weg. De Bondt zag het voorbije wegseizoen hoe de concurrentie met Van Aert Van der Poel motiveerde.

De Bondt en Van der Poel komen goed overeen. "We koersen graag tegen beter weten in en willen constant onze grenzen verleggen", zegt de Belgische kampioen aan WielerRevue. "Mathieu is iemand die altijd instinctief koerst. Kijk bijvoorbeeld naar de laatste rit in de Binckbank Tour. Eigenlijk is het helemaal niet verstandig wat hij daar doet. En dan te bedenken dat hij eigenlijk nog vroeger wilde aanvallen."

De Italiaanse campagne viel in 2020 wel tegen voor Van der Poel. "Ik denk dat Mathieu geprikkeld was door het feit dat Wout het wél kon. Aan zijn prestatie in de Ronde van Lombardije heeft Mathieu gevoeld dat ie echt goed was. Om 10de te worden in zo’n koers voor een renner van zijn gewicht is formidabel. Ondanks dat het slechts een tiende plaats was heeft dat voor een soort klik gezorgd in zijn hoofd en was hij vertrokken."

Van der Poel en Van Aert kwamen elkaar nadien tegen in de klassiekers, zoals eigenlijk al hun hele leven het geval is. "Als ik die twee met elkaar vergelijk dan heeft Mathieu een iets onstuimiger temperament dan Wout. Mathieu breekt de koers het liefst zo snel mogelijk open, maar hij weet dat hij die fout met Wout niet mag maken. Wout is iemand die er geen probleem mee heeft dat Mathieu veel krachten verschiet."