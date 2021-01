Parcours en deelnemende teams Parijs-Nice bekend: vier Belgische ploegen, beslissing op La Colmiane

Parijs-Nice was in 2020 de koers die nog net werd afgewerkt vooraleer het seizoen onderbroken moest worden. De details van de volgende editie zijn nu ook bekend. Vier Belgische ploegen mogen renners afvaardigen. In het parcours zijn twee aankomsten bergop opgenomen.

Er deden al geruchten de ronde over een tijdrit waar Parijs-Nice zou mee beginnen. De individuele tijdrit is toch pas voor dag drie. De rittenkoers vat aan met een rit van en naar Saint-Cyr-l’École. De vierde etappe is een bergrit naar Chiroubles. De beklimming La Colmiane is zoals wel vaker de scherprechter.

OPVOLGER GEZOCHT VOOR SCHACHMANN

In de zevende etappe, de voorlaatste dag, is er een aankomst boven op La Colmiane. Wie daar het best naar boven klautert, maakt een goede kans op eindwinst in Parijs-Nice. In 2020 kroonde Maximilian Schachmann zich tot eindwinnaar.

De ASO heeft ook de wildcards uitgedeeld en die gingen niet onverwacht naar Franse ploegen. Ook Alpecin-Fenix krijgt een uitnodiging als beste ProTeam van vorig jaar. Daarnaast starten natuurlijk ook de drie Belgische WorldTour-teams Deceuninck-Quick.Step, Lotto Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.