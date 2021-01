Michel Wuyts vraagt zich af of ze bij Deceuninck-Quick Step aan deze landgenoot hebben gedacht: "Hij is meer dan een sprinter"

Weinig veranderingen in de selectie van Deceuninck-Quick Step. De Belgische wielerformatie heeft Mark Cavendish en Josef Cerny binnengehaald voor volgend seizoen, maar Michel Wuyts vraagt zich af of ze Jasper Philipsen hebben overwogen. De Belg gaat bij Alpecin-Fenix aan de slag.

Volgens Wuyts kunnen ze namelijk een nieuwe renner voor het voorjaar gebruiken. "Evenepoel is geen kasseienspecialist en de renners die het nu doen krijgen al wat leeftijd. Stybar is al 35 en andere renners gaan richting de 30", vertelde Wuyts in een interview bij Sporza.

Jasper Philipsen heeft al mooie dingen laten zien in de sprints, maar volgens Wuyts kan hij meer dan dat. "Het had een goed idee geweest om Philipsen binnen te halen en hem in deze functie verder te laten ontwikkelen. Hij is meer dan een sprinter."