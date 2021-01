Nederlandse ploegleider kondigt speciale aanpak aan voor Aru: "Vedettestatus is niet aan de orde"

Zou Fabio Aru opnieuw kunnen aanknopen met de vorm die hem de Vueltawinst schonk? Aangezien hij in een nieuwe omgeving gaat rijden, is er toch een klein beetje die spanning daarrond. Aru gaat bij Qhubeka samenwerken met sportdirecteur Aart Vierhouten en die is meteen duidelijk.

Qhubeka ASSOS kondigde maar net de komst van Vierhouten aan. De Nederlander ging bij De Telegraaf al dieper in op het begeleiden van Fabio Aru. "We gaan met hem op een speciale wijze aan de slag", kondigt Vierhouten aan. Wat houdt die speciale manier dan juist in? "Fabio moet opnieuw een renner worden die lol beleeft aan zijn sport. Als hij het bij ons niet voor elkaar krijgt, dan gebeurt het nergens." Plezier vinden staat dus voorop, maar tegelijkertijd is het ook een beetje alles of niets. AVONTURIEREN "De vedettestatus die hij zich had aangemeten bij andere ploegen is hier niet aan de orde. Dat is hem al duidelijk gemaakt", zegt Vierhouten ook nog. De nieuwkomer bij de staf van de ploeg ziet hem niet onmiddellijk meer voor een klassement gaan. "Avonturieren en de euforie ervaren van meedoen om de dagzege, daar draait het om."