Sport Vlaanderen-Baloise dankt zijn partners: compleet zelfde tenue als vorig jaar

Nagenoeg alle teams hadden hun outfit voor 2021 al voorgesteld. Enkel naar Sport Vlaanderen-Baloise was het nog uitkijken. Nu weten we ook in welk truitje we hun renners kunnen herkennen. Namelijk in exact hetzelfde als vorig jaar.

Heel veel wielerploegen pakken dit jaar uit met veranderingen in de wieleroutfit of zelfs een volledig nieuw design. Niets van dat bij Sport Vlaanderen-Baloise. Op de shirts en shorts voor het wielerseizoen 2021 is geen enkele verandering te bespeuren. Dat komt natuurlijk ook omdat alle sponsors de ploeg trouw zijn gebleven. Dat staat in schril contrast met vele andere formaties en is lang geen evidentie in coronatijden. "Dank aan onze trouwe partners", laat Sport Vlaanderen-Baloise dan ook weten. Fabio Van Den Bossche in de Sport Vlaanderen - Baloise wielertrui voor 2021. Volledig hetzelfde als die van 2020, met dank aan onze trouwe partners! (foto: @GettyImages) @VdBFabio pic.twitter.com/yycn2d43ye — SportVl - Baloise (@TeamSVB) January 7, 2021 Het is Fabio Van Den Bossche die gefotografeerd werd om het nieuwe (zeg maar: oude) outfit van zijn ploeg voor te stellen.