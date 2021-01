🎥 Chris Froome haalt beste Hebreeuws boven in promofilmpje ISN: 'Het volgende hoofdstuk"

Voor Israel Start-Up Nation verandert er heel veel in 2021. Het ziet bijvoorbeeld Chris Froome overkomen van Ineos. Met veel frisse krachten hoopt het de top van de wielerwereld te bestormen. De commerciële waarde van een Froome wordt alvast uigespeeld.

Met een filmpje probeert Israel Start-Up Nation iedereen warm te maken voor het wielerseizoen 2021. De twee renners die hierin schitteren zijn Chris Froome en Guy Sagiv. De ene zegt enkele zinnen in de taal van de andere. Het zal vooral voor Froome even oefenen geweest zijn op zijn Hebreeuws.

Guy Sagiv staat symbool voor de Israëlische connectie, Froome voor de grote ambities van het team. 'Het volgende hoofdstuk', is dan ook het thema van het filmpje. De beelden van Sagiv zijn opgenomen in Israël, die van Froome in Californië in Amerika.

Aan het einde zegt Froome dan weer in zijn eigen taal: "We beginnen nog maar net!" Uitkijken tot welke straffe dingen hij en zijn ploeg in staat zijn in 2021.