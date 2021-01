Paul Herygers kijkt vooruit naar BK bij de vrouwen: "Als zij een flits heeft, staat ze los op het podium"

Zondag rijden de mannen en de vrouwen bij de elite het BK veldrijden in Meulebeke. Bij de vrouwen is Sanne Cant de topfavoriete, maar er wordt ook naar Frank, Verdonschot en Kopecky.

Sanne Cant is volgens Herygers de topfavoriete om voor de twaalfde keer op rij de Belgische kampioene te worden. "Er is er maar eentje die er echt op uit is om kampioene te worden en dat is Cant", vertelde Herygers in een interview bij Sporza.

Herygers legt uit dat Frank bij een flits makkelijk het podium zal halen. "Ze heeft al mooie dingen laten zien. In Bredene heeft Cant hard moeten werken om Frank achter zich te houden. Regelmaat heeft ze nog niet, maar bij een flits zoals in Bredene staat ze los op het podium."

En dan zijn er nog Verdonschot en Kopecky. "Verdonschot leeft volledig voor haar vak, maar ze krijgt geen loon naar werken. Kopecky kan eventueel voor het podium gaan, maar hoger denk ik niet dat ze moet mikken", aldus Herygers.