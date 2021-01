Sven Nys ziet één grote favoriet voor het BK: "Als atleet schat ik Wout van Aert iets hoger in dan de concurrentie"

Komend weekend staat het BK veldrijden op het programma in Meulebeke. Volgens Sven Nys is Wout van Aert de grote favoriet om de zege binnen te halen. Hij denkt niet dat de geboorte van zijn zoon een negatieve invloed zal hebben.

VTM Nieuws had een interview met Sven Nys. Zo vertelde Nys dat hij Wout van Aert als de grote favoriet ziet voor het BK. "als atleet schat ik hem iets hoger in dan de concurrentie. Hij heeft ook bewezen dat als hij zijn zinnen op iets zet, hij beter is dan de concurrentie uit Vlaanderen en dat gaat op dit kampioenschap niet anders zijn", aldus Nys.

Wout van Aert werd deze week vader van een zoon, Georges, maar volgens Nys gaat het geen negatieve invloed hebben. "Je bent uit je ritme, want plots is er iets dat je samen op de wereld hebt gezet. Het doet iets met een mens, maar denk niet dat het een negatieve invloed heeft. Misschien is er zelfs een tikkeltje extra ontspanning. Hij is professioneel genoeg om daar mee om te gaan."