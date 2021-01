2021 brengt (nog) niet veel verandering: eerste afgelasting Europese koers is een feit

Het coronavirus zal ook in 2021 nog zijn stempel blijven drukken op het dagelijkse en sportieve leven. Na de afgelasting van de eerste WorldTour-wedstrijd, wordt nu ook de eerste Europese wedstrijd afgelast.

Eerder was het dus de beurt aan de Tour Down Under in Australië om alles af te gelasten. Ze organiseren wel een wielerwedstrijd maar enkel met Australische renners om internationaal reizen te voorkomen.

Het Europese wielerseizoen zou van start gaan in Mallorca met een vier eendagswestrijden vanaf 28 januari maar ook die wedstrijden zijn afgelast. Vorig jaar won Moschetti nog twee van die koersen. Ook voor Buchmann en Soler was een koers weggelegd.