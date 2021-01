Aerts eindigde op de plek die hem toebehoorde en tankt vertrouwen voor WK: "Ik denk dat Wout zeker niet slecht was"

Een opsteker voor Toon Aerts, zijn zilveren medaille op het BK. Daar had hij naartoe gewerkt, om zeker de beste te zijn na Wout van Aert. In de laatste ronde kon Aerts nog het verschil maken ten opzichte van Michael Vanthourenhout.

De start was niet helemaal zoals in gedachten had, een wederkerend fenomeen de laatste weken. "Op de brug reed ik pas als achtste omhoog. Ik vond dan wel een lijn aan de buitenkant en dan kon ik opschuiven." De opmars was ingezet, maar Van Aert was al net weg. "Ik denk dat Wout zeker niet slecht was. Het is straf dat hij meteen weer vooraan zit en de koers naar zijn hand kan zetten."

Jammer voor Aerts dat hij niet meteen oop zijn wiel kon springen. "Ik heb misschien een foutje gemaakt door achter Soete te blijven zitten wanneer Wout en Sweeck wegrijden. Als ik daar iets meer oplettend ben, kon ik misschien nog een ronde met Wout meerijden. Die twintig seconden rijdt hij niet voor niets bijeen, ik denk dat hij zeker de beste was. Die twintig seconden bleven wel status quo."

NIET IN DE TANG GERAKEN

Aerts moest dan nog opletten dat de jongens van Pauwels Sauzen-Bingoal hem geen stokken in de wielen staken. "Als je met Michael en Laurens samen zit, riskeer je wel om in de tang te geraken. Op een gegeven moment kwam Laurens achter te zitten. Dan heb niet getwijfeld."

Met het oog op het WK is dit wel een meevaller. "Het zijn niet de gemakkelijkste weken geweest. Nu is het wel duidelijk dat de oorzaak dat accidentje was. De zandpassages waren hier al heel goed. Ik hoop er nog iets beter in te worden."